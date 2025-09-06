Minisúper refuerzan la cercanía con sus vecinos



Panadería San Juan

En San Rafael de Desamparados, a un costado norte de la plaza de deportes, se encuentra la Panadería San Juan, un negocio con más de dos décadas de tradición.

Fundada por Jorge Morales Padilla, ya fallecido, la administración quedó en manos de su hija, Guiselle Morales López, quien desde hace más de 20 años se encarga sola de mantener en pie el legado familiar.

El local ofrece pan tradicional, pero con la calidad y el sabor que sostienen a una clientela fiel.

Además, desde su apertura ha sido punto fijo de venta de Diario Extra, convirtiéndose en un atractivo adicional para los vecinos que aprovechan la visita para llevar pan y periódico. La emprendedora reconoce que esta dinámica ha sido clave para sostener el flujo de clientes, reforzando el valor comunitario del negocio.



Súper Meteoro

Súper Meteoro es un negocio con más de 25 años de historia en la comunidad.

Aunque desde hace seis meses pasó a manos de Karina Soto y su esposo, los nuevos administradores decidieron mantener intacto el nombre en honor al antiguo dueño, respetando así la tradición y el reconocimiento que el comercio ya tenía entre los vecinos.

El local ofrece una amplia variedad de productos que van desde abarrotes y licores hasta librería y licores con un enfoque en brindar promociones constantes, un valor agregado que antes no se manejaba.

Pese al reto que significan hoy las redes sociales para la venta de periódicos, Super Meteoro continúa apostando por este servicio como parte de su oferta diaria. Soto asegura que la experiencia ha sido positiva, pues permite atraer clientes que llegan por el diario y terminan aprovechando la visita para llevar otros productos, fortaleciendo la cercanía del negocio con la comunidad.



Abastecedor Rincón

Este local se ha consolidado como un punto de encuentro para vecinos desde hace 15 años. El local es administrado por María Bolaños Araya, quien junto a sus hijas mantiene vivo el legado familiar.

El nombre del negocio tiene raíces profundas: hace décadas, el padre de María tuvo un local con el mismo nombre, y hoy ella decidió retomarlo como homenaje y para preservar la identidad del barrio.

En sus estantes se encuentran los productos esenciales de abarrotes, ofreciendo cercanía y confianza a quienes prefieren comprar en negocios de tradición antes que en cadenas grandes.

Además, desde su apertura, el abastecedor ha vendido Diario Extra. Bolaños asegura que la experiencia ha sido muy positiva, pues la comunidad mantiene el hábito de leer el periódico, reforzando así el vínculo entre el comercio y sus vecinos.



Minisúper Zonrry

En Heredia, el Minisúper Zonrry se ha convertido en un punto de referencia para los vecinos desde hace más de 15 años. Su propietario, Qing Hui Feng, mantiene un local que ofrece “de todo un poco”, con una amplia variedad de productos de la canasta básica que lo convierten en una opción práctica y cercana para las familias de la zona. El negocio ha sabido sostenerse en el tiempo gracias a la diversidad de su oferta y la atención constante a las necesidades cotidianas de la comunidad. Además, el Minisúper Zonrry complementa su servicio con la venta del Diario Extra, lo que representa un valor agregado para quienes visitan el local.

Aunque la competencia y los cambios en los hábitos de consumo son un reto, la esencia del negocio se mantiene firme y aseguran ser un lugar de confianza donde los clientes encuentran lo que buscan.