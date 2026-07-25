Abangares tendrá el parque solar más grande del país

Coopeguanacaste y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) iniciaron la construcción del Proyecto Solar Fotovoltaico Abangares, una obra de 72.6 millones de dólares que se convertirá en la mayor fuente de energía solar en Costa Rica.

El proyecto marca un hito en la soberanía energética regional y el cumplimiento de metas ambientales, al evitar la emisión de 54,000 toneladas de dióxido de carbono al año. Para los usuarios, esto representa un avance hacia la estabilidad de tarifas y una mayor independencia de terceros en la generación eléctrica.

Los detalles:

Ubicación: Colorado de Abangares, Guanacaste.

Colorado de Abangares, Guanacaste. Capacidad: 70 megavatios (MW), lo que permitirá a la cooperativa triplicar su capacidad actual de generación solar.

70 megavatios (MW), lo que permitirá a la cooperativa triplicar su capacidad actual de generación solar. Infraestructura: Se instalarán 119,028 paneles solares en una finca anteriormente dedicada a la ganadería.

Se instalarán en una finca anteriormente dedicada a la ganadería. Alianza estratégica: Es un desarrollo compartido al 50/50 entre Coopeguanacaste e ICE, donde la cooperativa lidera el diseño técnico, la supervisión y el futuro mantenimiento.

Fotografía cortesía COOPEGUANACASTE

En cifras:

18,000 hogares: Serán abastecidos con energía limpia y constante gracias a la cuota de producción de la cooperativa.

Serán abastecidos con energía limpia y constante gracias a la cuota de producción de la cooperativa. 920 empleos: La obra generará 670 puestos directos y 250 indirectos durante su fase constructiva.

La obra generará 670 puestos directos y 250 indirectos durante su fase constructiva. 80% de autogeneración: Coopeguanacaste proyecta que para 2028 producirá más del 80% de su propia demanda energética, comparado con el 52% registrado al cierre de 2025.

Fotografía cortesía COOPEGUANACASTE

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