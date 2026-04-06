Abandono y trabas: Así sobrevive el mercado municipal en Puntarenas

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Declarado patrimonio arquitectónico en 2011, debido a su importancia para el desarrollo histórico del cantón central de Puntarenas, hoy el Mercado Municipal de Puntarenas sobrevive entre el abandono de las autoridades, pocos comerciantes y una realidad que dista de lo que describen las autoridades locales.

En una visita realizada por Grupo Extra se constató que el inmueble presentaba daños en el techo. En el sitio se observaron huecos en el cielo raso, así como la ausencia de parte de la estructura del techado y de la instalación eléctrica.

A esto se suma que la actividad comercial se ha aferrado a lo que ha podido para mantenerse en “el corazón del puerto”, pues según comentaron a este medio existe abandono municipal y trabas administrativas para poder continuar con sus negocios en el lugar.



La pesca llega directo del mar a la venta.

“Nuestro negocio la vez pasada le invertimos una plata, y se remodeló, pero ya después de ahí no volvieron a dar más permiso en la Municipalidad. Hay otras personas que han venido también a preguntar por locales que están desocupados para ellos arreglarlos, para ellos empezar a trabajar y no quieren dejar trabajar a nadie”, relató Nelson Porras, quien labora en una pescadería del mercado.

Los productos frescos, traídos del mar el mismo día en que se venden, apenas logran consolidar una pequeña clientela que sostiene los ingresos diarios; sin embargo, el turismo y la visitación general no se acercan por las condiciones de la infraestructura.

“La gente a veces no viene por la mala infraestructura, pero digamos la calidad de marisco que se vende aquí es buenísima, usted lo encuentra de marea, todos los días llegan las pangas a vender y aquí usted lo encuentra fresco de marea; aunque no nos quieren ayudar poniendo cerámicas en el piso o pintar el mercado o cosas así”, detalló Porras.

Una situación similar enfrentan los demás comercios, según confesó Ronulfo Salazar, quien administra una soda en el mercado municipal desde hace más de 15 años.

“Verdaderamente esto ha venido como en un detrimento, más bien ha venido menos, menos y menos. Cada alcalde que pasa tiene sus propuestas, pero al final igualmente no son diferentes, siempre quedan en nada”, señaló Salazar.

Debido a estas condiciones, los locales que quedan abandonados incluso tienen dificultades para conseguir nuevos ocupantes, mientras que las personas que buscan un tramo reciben un no desde la parte municipal, aseguró el comerciante.

“Lo más importante tal vez sería que si el alcalde tuviera algún interés en la provincia de Puntarenas resolvería un poco el mercado, ahorita el mercado es prácticamente como el centro del comercio de la provincia, entonces pediría que invirtieran un poquito más en el mercado”, argumentó Salazar.

Incluso los negocios familiares, que han operado durante varias décadas, detallan esfuerzos por mantenerse a flote debido a las malas condiciones.



Algunos de los tramos se encuentran en abandono o clausurados.

“Esto no es de hace uno o dos años, sino que ha sido abandonado prácticamente desde hace varios años. Nosotros tenemos aquí ya 28 años entre hermanos y es el mismo mercado, nunca le han hecho nada. Hasta ahora algo se han puesto a hacerle, un poquitito, y no le veo mucho interés en que quieran hacerle algo”, comentó Carlos Peña, quien administra una pescadería.

Peña además solicitó al alcalde de Puntarenas, Randall Chavarría, realizar intervenciones urgentes para que se pueda reactivar la economía en la infraestructura patrimonial.

“Lo más que le puedo pedir a Randall es que se ponga la mano en el pecho. Él es un porteño nativo, que viene igual que nosotros, de piso, contra él no tengo nada, tengo una amistad pasajera, pero ojalá que se ponga el corazón en la mano y que le ponga interés a esto, ya es la segunda oportunidad que le da al pueblo”, manifestó.

Abandono de las autoridades

La situación del Mercado Municipal de Puntarenas no es ajena a las discusiones políticas que se tienen en el cantón ya que, según comentó el regidor independiente Gerardo Zúñiga, es un hecho que se ha denunciado en múltiples ocasiones debido a la afectación comercial que enfrentan los pescadores y vendedores del cantón.

“Definitivamente las administraciones, propiamente las alcaldías, no han tenido una visión organizada y planificada para darle el correspondiente tratamiento a ese inmueble. Cuando digo eso es que ha habido un deficiente manejo organizativo y sobre todo de infraestructura”, detalló Zúñiga.

El representante del Concejo Municipal además aclaró que, si bien dicha problemática se ha vuelto insostenible con el paso del tiempo, es algo que se ha arrastrado desde varios gobiernos locales.

“Sé que, en otras administraciones, no en esta, hubo un presupuesto para remodelarlo y para entrarle de lleno al mercado, pero por razones que desconozco, eso quedó nada más como una simple fachada”, recordó.

Zúñiga también señaló la problemática que se mantuvo con el Ministerio de Salud debido a la falta de un tratamiento adecuado de las aguas negras que se generan en el mercado, en el cual tuvo que intervenir la vicepresidenta y jerarca de cartera, Mary Munive.

“Hoy en día con la situación tan dramática y crítica por la que pasa mi provincia y mi cantón central, el mercado es como un sostén, si se quiere hasta moral, para que todavía siga concurriendo la gente a realizar comercio”, acotó el regidor municipal.

La jerarca de Salud ha sostenido fuertes críticas sobre el mercado, incluso cuando la Contraloría General de la República improbó el presupuesto del gobierno local, lo que impactó directamente en las inversiones que se planeaban en el centro de comercio.



Son pocos los comerciantes que sobreviven en la venta.

“La reiteración de estas faltas evidencia un patrón de mala gestión, improvisación y desinterés por cumplir la ley, cuyas consecuencias recaen directamente sobre la inversión pública, los servicios municipales y la calidad de vida de las comunidades. Ante este escenario, surge una pregunta inevitable: parece que lo hacen a propósito… ¿Con qué objetivo se toman decisiones que terminan afectando a toda la población puntarenense?”, fustigó Munive en diciembre del 2025 cuando se conoció la decisión del ente contralor.

Aseguran estar trabajando

El actual alcalde del cantón central de Puntarenas, Randall Chavarría, conversó con Grupo Extra sobre la situación del mercado y aseguró que desde su administración se han venido realizando las reformas necesarias para los comerciantes.

“Si vos ves cielo raso del mercado, se restauró. Si ves el sistema eléctrico, se restauró. Si ves las aceras, se restauró. Si ves las aguas que salen de los tramos del mercado a dos cajas de registro y a un tanque, se hizo esa inversión. Y ahí estamos hablando de alrededor de ¢200 millones en este corto periodo”, afirmó Chavarría sobre los trabajos que se han hecho durante los casi dos años en el puesto de alcalde. Con respecto a la baja en el comercio, el jerarca del gobierno local aseguró que esto responde a una estrategia de la actual administración para ordenar los tramos debido a que muchos de los dueños se encontraban morosos con los pagos correspondientes.



Este es el estado del techo y la instalación eléctrica.

“En el mercado municipal la gente no pagaba, y eso también nos lleva a otras circunstancias. Si usted no recauda, no puede invertir y es grosero que agarremos de los recursos libres para el mercado municipal. Lo estamos haciendo, pero también estamos ordenando la casa. Entonces, el que no paga está fuera en este momento, por eso es que ves muchos lugares comerciales que no están adjudicados ni que están en condiciones”, justificó.

Según el alcalde, para los próximos dos años se plantea invertir un total de ¢450 millones en el mercado municipal, esto dividido entre el tanque de captación de aguas negras (¢300 millones) y el arreglo de los tramos comerciales internos (¢100 millones), para así poder poner en funcionamiento el espacio, todos provenientes de presupuestos extraordinarios.



Comerciantes opinan



Nelson Porras

“A nuestro parecer la municipalidad nos tiene muy abandonados porque no nos presentan mejorar en el mercado, en la infraestructura, más que todo, porque ya el negocio interno uno lo maneja, pero sí hay abandono en lo que es la infraestructura”.







Ronulfo Salazar

“Ha sido bastante problemático porque, si el mercado así con todas estas vicisitudes que está, en tanto deterioro, aun así, la gente llega, imagínese cuánto mejor sería si la municipalidad quisiera invertir un poquito y ponerlo un poquito más bonito”.





Historia del patrimonio El Mercado de Puntarenas, construido en 1907 junto al muelle, es un punto clave para la actividad comercial y social de la zona. Su valor arquitectónico radica en el uso del bahareque francés, técnica tradicional del siglo XIX. En 2011 fue declarado Patrimonio Histórico-Arquitectónico por parte de la administración Chinchilla Miranda, lo que protege su estructura y prohíbe modificaciones sin autorización estatal. Fuente: Ministerio de Cultura y Juventud.

Gerardo Zúñiga Regidor independiente

“El mercado para nosotros significa una fuente de trabajo y oportunidades en donde labora gente muy trabajadora, este es un tema bastante sensible y muy recurrente en Puntarenas porque el mercado está dentro del corazón de los porteños y es patrimonio”.



