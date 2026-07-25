Abanderado se lleva la primera medalla y clasifica a Panamericanos

Jeison Rojas, uno de los abanderados de la delegación costarricense en la ceremonia de inauguración, escribió la primera página dorada para el país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar la medalla de plata en la prueba masculina de aguas abiertas.

Rojas firmó una destacada actuación de principio a fin y solo fue superado por el mexicano Paulo Strehlke, uno de los grandes referentes de la disciplina en la región y reciente medallista de plata en una Copa del Mundo de triatlón.

Con este resultado, el costarricense no solo subió al podio, sino que también entregó la primera presea para Costa Rica en la presente edición de los Juegos, iniciando de gran manera el camino de la delegación nacional en Santo Domingo.

Más que un logro

Jeison clasifica a los Juegos Panamericanos Lima 2027. Oro y Plata aseguraba esa clasificación a las máximas justas del continente y la tercera parada del Ciclo Olímpico.