El gerente deportivo de la Liga Deportiva Alajuelense, Carlos Vela, señaló que existe una posibilidad de que el volante, Aaron Suárez este cerca de salir del conjunto manudo.

En entrevista con la televisora, FUTV durante la previa del duelo la Liga ante Pérez Zeledón, Vela señaló que existe una posibilidad en el fútbol europeo, con un club del cual no quiso tampoco confirmar el país, para que Aaron salga en las próximas horas, eso si, en condición de compra.

Vela indicó que prefiere reservarse el nombre del club a donde iría Aaron, pero espera que todo se de en las próximas horas.