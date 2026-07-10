Aarón Suárez demandó a su antiguo club en Turquía

El volante costarricense Aarón Suárez rompió el silencio sobre su complicada experiencia en el fútbol de Turquía y confirmó que presentó una demanda ante la FIFA contra el IFK FC por incumplimiento de contrato, luego de una serie de situaciones que, según explicó, hicieron insostenible su permanencia en el club.

El exjugador de Liga Deportiva Alajuelense reveló que el proceso ya está en manos del máximo organismo del fútbol mundial y que espera una resolución favorable, ya que todavía le restan dos años y medio de vínculo contractual con la institución turca. “Fue por pagos de salarios, luego el que no lo pudieran dejar entrenar a uno, el tener que estar tomando evidencia de todas las cosas que pasaban. Son cosas complicadas, pero bueno, ahora el caso está en FIFA y Dios quiera que todo salga bien”, comentó el futbolista.

Suárez confirmó que tomó la decisión de acudir a la FIFA luego de que el club incumpliera con varias de las obligaciones pactadas en su contrato. “Sí, demandé al club. Me quedan dos años y medio y ahora esperar la resolución de la FIFA”, aseguró.

El mediocampista explicó que, además de los atrasos salariales, una de las situaciones más difíciles fue que la institución le impidiera entrenar con normalidad, obligándolo incluso a recopilar pruebas de lo que estaba ocurriendo para respaldar su caso.

A pesar de lo vivido, el futbolista de 23 años afirmó que no guarda rencor por la decisión que tomó de salir al extranjero y considera que toda experiencia deja un aprendizaje.