Aarón Suárez fue presentado de manera oficial por el Iğdır FK de la TTF de Turquía. El mediocampista de 23 años firmó con el equipo hasta junio del 2028.

Tras pasar sus pruebas físicas y médicas, el exmanudo quedó listo para unirse al equipo turco. El jugador inició su carrera en Saprissa y luego debutó en Alajuelense, donde sumó 34 goles, 29 asistencias y 230 partidos jugados.

Suárez ganó 7 títulos con la Liga y, según transfermarket, tiene un valor de 275 mil euros.

