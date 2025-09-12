En las últimas horas, el futuro de Fernan Faerron ha sido objeto de cuestionamiento. Varios equipos están en el radar del defensor, entre ellos, se dice la posibilidad de un regreso a la Liga Deportiva Alajuelense.

Esta tarde se inauguró la Tienda La Liga, en el Paseo Metrópoli, Cartago. En dicha inauguración, se le consultó al defensor Aarón Salazar sobre este tema. Salazar habló en Tiempo Extra, programa que se transmite de lunes a viernes a las 12 p.m. por Extra Radio.

“Se habla mucho de él, de su actitud, de diferentes cosas extra cancha. Al final todos nos hemos equivocado. Siempre y cuando venga a aportar futbolísticamente, no se le puede cerrar la puerta a nadie”, dijo Salazar.

Faerron volvería a una institución en la cual debutó, pero que actualmente no es muy querido por la afición. Varios gestos del defensor hacia la hinchada manuda no han caído bien entre los aficionados, por lo que a la mayoría no le gustaría traerlo de vuelta a las arcas rojinegras.