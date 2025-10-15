Mauricio Montero estuvo presente en los inicios de la carrera del futbolista Aarón Murillo. El “Chunche”, tuvo la oportunidad de entrenar al jugador florense en la división U15 de la Liga Deportiva Alajuelense.

En entrevista con Diario Extra, Montero comentó que Aarón en esta fecha FIFA fue un jugador importante en la media cancha de la Selección. “Para mí fue uno de los importantes y uno de los que hizo las cosas muy bien, uno de los que llegó para quedarse y fue un punto muy alto y una sorpresa en la selección” mencionó el “Chunche”.

Mauricio también mencionó el carácter tranquilo de Murillo y el gran crecimiento que ha tenido en su carrera. “Ha sido un crecimiento grande, pero pausado. Él tiene un carácter tranquilo, no expresa los sentimientos ni los miedos, desde pequeño se comportaba de la misma forma, no importaba si jugaba de titular o entraba de cambio, ya que siempre entraba de la misma forma.”

Agregó que antes del debut de Murillo lo buscaron muchas personas para conocer su opinión. “A mí me preguntaban ahora cómo iba a rendir en la selección y yo creo que él tenía la personalidad para hacerlo sin miedo, él va a jugar como siempre ha jugado y lo demostró. Se puso la camiseta de la selección no le pesó, porque él tiene ese tipo de carácter, pierde una bola y voy por la otra”, comentó Mauricio.

Aarón Murillo ha sido una pieza fundamental en el Herediano y ahora es clave en la zona de volantes de la Selección Nacional, demostrando un buen rendimiento en el terreno de juego.

Lastimosamente, Aarón Murillo salió lesionado en el partido ante Nicaragua.

Escrito por: Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador Grupo Extra