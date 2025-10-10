Aarón Murillo debutó oficialmente con la Selección Nacional.

El jugador del Herediano fue la gran sorpresa de Miguel Herrera en su once titular para enfrentar a Honduras.

“Creo que lo he venido diciendo antes, es muy gratificante el partido que se dio. Gracias a Dios se me ha dado la oportunidad de hacerlo bien en el club, hoy también lo pude hacer bien, entonces creo que he mantenido esa misma línea”, comentó el volante.

Murillo fue uno de los jugadores más relevantes en el partido de la Sele contra los catrachos y, de acuerdo con el sitio especializado Sofascore, obtuvo una calificación de 7.1.

“Traté de hacer lo más simple, lo más tranquilo, jugar como siempre lo he hecho, y creo que fue muy bueno; lo pude respaldar hoy en la cancha”, agregó Murillo.

El florense tiene 27 años y lleva once partidos como titular con el equipo de Jafet Soto, sumando 833 minutos en el campeonato nacional.

Escrito por: Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador Grupo Extra