A pesar de su discurso sobre continuar con la línea que traía la Tricolor bajo el mando de Gustavo Alfaro, lo cierto es que la llegada de Miguel “Piojo” Herrera ha traído algunos cambios en el tipo de funciones que desempeñan ciertos jugadores. Uno de ellos es Orlando Galo, a quien le ha generado algunas dudas respecto a su rendimiento en cancha.

El volante de contención de la Selección Nacional señaló el pasado jueves, luego del partido ante República Dominicana, que en ocasiones siente que no realiza un buen desempeño.

“A veces siento que paso desapercibido por completo en el partido y me quedo con esa duda y llego al día siguiente o el mismo día y él (Miguel Herrera) o el profe Galindo y me ensañan el video y digo yo: “hice lo que tenía que hacer, lo que él me está pidiendo, entonces quedo conforme con eso”, señaló Orlando Galo, con los medios de prensa en el hotel de concentración de la Sele en Arlington, Texas.

Sin embargo, según datos de la página Sofascore, Galo completó ante los dominicanos, 31 de los 35 pases que intentó, incluyendo uno clave para Costa Rica. Además, realizó 55 toques de balón y ganó cuatro de los ocho duelos disputados.

“Ahora con el profesor Herrera es diferente el parado táctico en mi persona: En el cinco es muy diferente, es una idea muy clara.

Creo que hay ponerle un poquito de empeño, de ojo a ver la idea de juego que el tiene y con el cinco, creo que a veces no pasa la bola por el cinco, es más de movimientos y cosas así” indicó Galo.

Incluso, el propio Galo comentó que el técnico Herrera lo ayuda a disipar esa sensación de que no está haciendo un buen trabajo.

“Como lo he conversado con él y ahora lo estábamos hablando, que para mi a veces hago partidos que no me gustan, pero para él, hago partidos perfectos y no toco el balón y me enseña el video y me dice: “Aquí estás quitando un espacio que está en línea de pase con dos pasos que das”, pero yo no toco la bola”, comentó Orlando.

Desde la llegada de Herrera al banquillo de la Selección, Galo ha sido convocado en seis partidos y ha tenido participación en cinco de ellos.