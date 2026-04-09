A veces se nos olvida el concepto de delito

Cada vez que un hecho violento sacude la opinión pública, el clamor popular es casi un reflejo: penas más duras, cárceles más llenas, castigo más severo. Suena razonable. Suena justo. Pero hay algo que solemos olvidar en medio de la indignación: no todo lo que nos indigna es delito, y no todo el que nos parece culpable lo es. Esa distinción, que podría parecer un tecnicismo de abogados, es en realidad la única barrera que separa a una sociedad civilizada de la arbitrariedad pura.

La Teoría del Delito, construida a lo largo de más de un siglo de dogmática penal, existe para responder una pregunta que parece sencilla pero no lo es: ¿hubo delito? Para que la respuesta sea afirmativa, la conducta debe superar tres filtros: debe ser típica —coincidir con la descripción legal de un comportamiento prohibido—, antijurídica —no estar autorizada por el ordenamiento— y culpable —que al autor se le pudiera exigir haber actuado de otro modo—. Si falla uno solo de esos escalones, no hay delito. Así de simple y así de importante.

¿Por qué debería importarle esto a quien no es abogado? Porque esos filtros no protegen a los delincuentes: lo protegen a usted. El día que alguien lo acuse injustamente, el día que el Estado decida que su comportamiento le resulta incómodo, la única defensa real será que un juez aplique rigurosamente esa estructura: ¿hay tipo penal?, ¿hay antijuridicidad?, ¿hay culpabilidad? Sin esos filtros, castigar se convierte en un acto de poder desnudo. Welzel, padre del finalismo, lo advirtió desde la posguerra: el legislador no puede crear como delito cualquier comportamiento que se le ocurra, sino que tiene que respetar ante todo la dignidad de la persona humana.

Nuestro Derecho Penal costarricense, conforme al artículo 18 del Código Penal, es un derecho de acto y no de autor: se juzgan conductas concretas, no personas por lo que son o por lo que podrían ser. El dolo y la culpa, como ha reiterado la Sala Tercera, forman parte del tipo penal, de modo que quien no conocía ni quería el resultado dañoso no puede ser tratado igual que quien lo buscó deliberadamente. Exigir “mano dura” sin hacer esas distinciones no es pedir justicia: es pedir venganza con toga.

Ahora bien, soy consciente de que estas líneas de teoría no alivian ni un ápice la frustración ciudadana, y sería deshonesto pretender lo contrario. El pueblo no pide castigo por capricho: pide soluciones, y tiene razón en exigirlas. Lo que ocurre es que esas soluciones no pueden venir solo de los tribunales. Se necesita una Asamblea Legislativa que apruebe las reformas penales y procesales que el país requiere con urgencia; un Poder Judicial que cuente con los recursos para aplicar la ley de forma ágil y efectiva; y un Poder Ejecutivo que saque a los policías a la calle y destrabe el aparato administrativo que tantas veces asfixia la acción pública. La Teoría del Delito no es el enemigo de la seguridad ciudadana; el enemigo es la inacción coordinada de quienes tienen el poder —y el deber— de actuar.