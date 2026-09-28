A un año de su fallecimiento: Así recuerda Vica Andrade a su madre

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

“Mamá, Mamita!!! Te amo con toda mi alma”. Con esas palabras, la costarricense Vica Andrade recordó a su madre, María Elena Solís Vargas, al cumplirse un año de su fallecimiento.

Foto: Redes sociales

La expresentadora recurrió a sus redes sociales para compartir el mensaje y mantener viva la memoria de una de las personas más importantes de su vida.

Doña María Elena murió el 29 de septiembre de 2025, a los 90 años, en Palmares, Alajuela. Su partida ocurrió apenas unos cinco meses después del fallecimiento de Memo del Bosque, esposo de Vica, quien murió en abril de ese mismo año tras enfrentar un cáncer.

Foto: Redes sociales

En aquel momento, Andrade contó que su mamá estuvo acompañada por sus hijos y nietos durante sus últimas horas. Según relató, ese día estuvieron juntos, riendo y compartiendo comida, y posteriormente doña María Elena se quedó dormida en un sillón.

“Mi mamita preciosa, descansa en paz en los brazos del Señor”, escribió Vica tras confirmar la noticia de su fallecimiento.

La despedida se realizó en Palmares, donde familiares y seres queridos se reunieron para darle el último adiós. Vica incluso compartió imágenes de la ceremonia y habló de la importancia de encontrar consuelo en su fe durante uno de los momentos más difíciles de su vida.

¿Quién es Vica Andrade?

Vica Andrade es una modelo, presentadora y actriz costarricense, oriunda de Palmares, que alcanzó popularidad en Costa Rica durante la década de los 90. Uno de sus trabajos más recordados en el país fue el programa Vica Hits, que contribuyó a convertirla en una conocida figura de la televisión nacional.