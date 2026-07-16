¿A qué se exponen los profesionales que dan medicamentos ilegales?

El profesional médico que decide recetar o vender Tirzepatida en Costa Rica no solo asume una responsabilidad civil ante posibles efectos adversos, sino también entra en un terreno penal que castiga con años de cárcel la puesta en peligro de la salud pública.

El sistema jurídico costarricense contempla sanciones severas para quienes participen en la cadena de distribución de sustancias medicinales de forma irregular. Según el protocolo de denuncias de Fedefarma, basado en el Código Penal vigente, los profesionales que recomienden o vendan productos adulterados, falsificados o sin registro se exponen no solo a multas, sino a penas privativas de libertad.

“Será reprimido con prisión de tres a 10 años, el que envenenare, contaminare o adulterare, de modo peligroso para la salud, aguas o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o de una colectividad. Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de ocho a dieciocho años de prisión” dice el Artículo 261 del Código Penal. Asimismo, el Artículo 263 extiende estas penas a quienes comercialicen dichas sustancias, indicando que las sanciones serán aplicables “al que vendiere, pusiere en venta, entregare o distribuyere las sustancias o cosas peligrosas para la salud a sabiendas de su carácter nocivo”.

Bajo este marco, el suministro de Tirzepatida traída mediante contrabando, sin verificar su cadena de frío o mediante alguna mampara legal como las preparaciones magistrales podría ser tipificado como una distribución peligrosa.

Exposición profesional y sanciones gremiales

Más allá de las repercusiones penales, los médicos y farmacéuticos enfrentan consecuencias directas en sus licencias profesionales. Álvaro Salas, fiscal del Colegio de Médicos explica que el vender o recetar este tipo de sustancias conlleva a procesos internos en contra de los doctores que se presten para esta práctica.

“El médico se está exponiendo a faltas que pueden ser castigadas o llevadas a un debido proceso para mandarlas al Tribunal de Ética Médica, porque como le digo, está cometiendo en cierta forma un delito, ¿verdad? Porque está yendo contra la normativa del colegio”, detalló.

Además, advierte que sus agremiados no están autorizados para realizar ventas directas de medicamentos en sus consultorios, una práctica establecida en la Ley General de Salud.

El Ministerio de Salud recuerda en su advertencia sanitaria de 2025 a la Tirzepatida, que la prescripción y aplicación de estos fármacos debe ser realizada únicamente por un profesional debidamente acreditado y tras una valoración clínica integral.

La omisión de este paso o la recomendación de productos que no cuentan con registro vigente (cuya importación y venta es ilegal) constituye una infracción a los artículos 107 y 108 de la Ley General de Salud, los cuales prohíben expresamente el comercio de medicamentos falsificados, deteriorados, adulterados o en proceso de experimentación sin autorización.

Fiscalización farmacéutica

En medio del auge de venta de estos productos ilegales para bajar de peso, la vigilancia se ha intensificado sobre el origen de los insumos utilizados en clínicas y consultorios.

Tamara Mora, fiscal del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, advierte que la participación en este circuito de ilegalidad conlleva consecuencias directas para el regente y el prescriptor.

“En el caso del médico, pues si está indicando un producto que no tiene registro, pues ahí empezamos también con un proceso de ilegalidad. En el caso del despacho de un medicamento que no tiene registro sanitario en el país por parte de una farmacia, ahí también estaríamos incurriendo una ilegalidad”.

Mora enfatiza que el hecho de que un paciente cuente con una receta no legaliza el uso de un fármaco que carece de autorización sanitaria en el país, calificando la venta en establecimientos no farmacéuticos como una práctica ilegal.

Denuncie ante las autoridades

Si usted detecta la venta, promoción o aplicación de medicamentos como la Tirzepatida, que no tengan registro sanitario o se vendan bajo condiciones sospechosas, puede utilizar los siguientes canales oficiales:

1. Ministerio de Salud: Es el ente encargado de investigar productos sin registro y establecimientos que operen fuera de la Ley

• Denuncia de promociones en clínicas o redes sociales: Envíe un correo a [email protected] detallando el lugar o la cuenta de la red social

• Denuncias sobre productos de interés sanitario (medicamentos): Utilice el correo: [email protected] o [email protected]

• Teléfono central: 4003-5000

2. Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica: Debe acudir a este ente si sospecha de mala praxis médica, si el profesional le administra sustancias cuya identidad desconoce o si el médico está vendiendo directamente el fármaco en su consultorio.

• Canal oficial: Puede gestionar consultas o denuncias ante la Fiscalía del Colegio a través de su plataforma web: www.medicos.cr

• Teléfono central: 2210-2200

3. Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica: Para denunciar farmacias que despachen productos sin registro o irregularidades con las fórmulas magistrales.

• Correo electrónico: [email protected]

• Teléfono: 2297-0676