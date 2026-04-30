La Fiscalía de Turrialba consiguió que se ordenara 4 meses de prisión preventiva en contra del sospechoso de participar en el homicidio de Pamela Royo, quien habría sido decapitada en junio de 2024 por negarse a vender droga para un proveedor de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, informó el Ministerio Público.

Además, una mujer cumplirá medidas cautelares distintas, mientras se le investiga por presuntamente ocultar información a las autoridades judiciales. Otra sospechosa también permanece apegada al proceso.

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El caso se remonta a junio de 2024, cuando la cabeza de la joven fue encontrada frente a una vivienda en Turrialba.

Las autoridades calificaron la acción delictiva como una medida de amenaza o amedrentamiento por parte de la estructura criminal.

De acuerdo con la investigación, se presume que la víctima fue interceptada por algunas personas que luego la llevaron a una casa, donde la asesinaron de siete disparos y la decapitaron.