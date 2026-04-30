A prisión hombre que atacó con arma blanca a víctima en Puntarenas

Un hombre de apellido Martínez cumplirá 15 días de prisión preventiva, como sospechoso del homicidio de Víctor Zúñiga Patiño, según lo solicitado por la Fiscalía Adjunta de Puntarenas.

Los hechos ocurrieron el 29 de abril, en las inmediaciones del muelle de la pescadería de Chomes, en Puntarenas, cuando surgió una discusión entre ambos. En un momento determinado, se presume que el imputado tomó un arma blanca e hirió mortalmente al ofendido.

Minutos después, el sospechoso fue detenido por oficiales de Fuerza Pública y trasladado a los Tribunales de Justicia.

La medida cautelar fue ordenada por el Tribunal de Flagrancia de la zona y el plazo corresponde al establecido para los procesos que se tramitan por la vía expedita.

La Fiscalía lo investiga dentro del expediente 26-000104-0989-PE.