A plena luz y en vía pública: Reportan un nuevo homicidio

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Lo que inició como la atención de un supuesto accidente de tránsito terminó al descubrirse un violento homicidio la tarde de este lunes en la comunidad de Naranjales de Puerto Viejo de Sarapiquí.

Tras la alerta inicial, efectivos de la Fuerza Pública y personal de la Cruz Roja Costarricense se desplazaron al sitio del suceso. Al abordar la escena, las autoridades descartaron un choque y confirmaron que se trataba de una agresión violenta con arma de fuego.

En el lugar hallaron sin vida a un hombre, quien presentaba aproximadamente cinco impactos de bala, incluido uno certero en la cabeza.

De acuerdo con los informes preliminares, la víctima viajaba a bordo de una motocicleta cuando aparentemente comenzó a ser perseguida por sujetos armados. Producto del ataque a balazos, tanto el vehículo como el cuerpo de la víctima cayeron al interior de una propiedad privada.

La escena se mantiene fuertemente custodiada por la Fuerza Pública a la espera de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes realizarán el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios para esclarecer el móvil del crimen.

Con información de corresponsal de la zona.