A plena luz del día: mujer roba celular en local

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), solicita colaboración a la ciudadanía para identificar a la mujer que se observa en el video, ya que figura como sospechosa del delito de hurto.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de noviembre del 2025 a eso de la 1:30 p.m. en Limón centro, cuando en apariencia la sospechosa se encontraba en un establecimiento y tomó un teléfono celular que la víctima dejó olvidado en una banca.

Video: OIJ

Características de la sospechosa:

Tez trigueña clara

Contextura gruesa.

De 1.55 a 1.65 metros de estatura aproximadamente.

Cabello color negro.

Vestía blusa color blanco y jeans color celeste.

El OIJ pide a la población que cualquier información que pueda brindar de manera confidencial es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.