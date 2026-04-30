“A nosotros no nos han regalado nada, somos unos guerreros”

El equipo que más años tiene de salir no campeón entre todos los semifinalistas es el Municipal Liberia. Muchos los pondrán en la cuarta casilla de favoritos, pero la realidad dicta que los liberianos acumulan 8 victorias consecutivas por campeonato nacional y son el mejor equipo de la segunda vuelta.

Para Waylon Francis, uno de los más experimentados del equipo, la sensación dentro del equipo es buena de cara a fase final, a pesar de que muchos consideran que no son favoritos.

“Este equipo siempre ha luchado, siempre ha trabajado. A nosotros nadie nos ha regalado nada. Todo ha sido a base de esfuerzo y trabajo y yo creo que por ahí está la clave del éxito. Somos unos guerreros que intentamos hacer lo mejor posible cada día, cada entrenamiento y eso es lo que nos tiene acá ahorita en estas semifinales por segunda vez. El equipo está mentalizado y tenemos la esperanza intacta en que nosotros podemos sacar esto“, dijo.

Con toda su trayectoria, siendo legionario y hasta mundialista en Brasil 2014, Waylon afirma que ganar el campeonato con el Municipal Liberia sería otra hazaña más en su carrera, y la catalogaría como una de las más importantes al tener mayor dificultad.

“Si yo lograra ser campeón con Municipal Liberia sería un logro muy importante, sería una hazaña más en la carrera mía como futbolista profesional. El llegar en esta institución me ha hecho aprender y entender más las cosas y valorar más las cosas a nivel personal y a nivel futbolístico. Lo vería como si fuera un doble título, por decirlo así”, expresó.

Los coyotes abrirán la serie en casa ante el Deportivo Saprissa este próximo domingo a las 4 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.