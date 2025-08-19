En el juego de Cartaginés ante Guadalupe, el jugador Diego González anotó al minuto 67, pero por medio del VAR el central indicó que no era válido el gol.

El delantero Marcos Ureña alzó la voz. “Vieras que yo desde que estoy en Cartago, hace tres años, he entendido que a nadie le conviene que Cartago esté de primero, o que siempre esté clasificando. He entendido que es la realidad y no es hacerse la víctima. A nadie le conviene que Cartago esté en los primeros puestos. Esta era una oportunidad linda para agarrar el liderato y vamos a pelear por eso”. Sobre la jugada de tiro libre Johan Venegas analiza que “el muchacho de la barrera se despega totalmente. No hay bloqueo ni agarronazo, ni fuera de juego. Ahí es donde uno ve un poco de mala fe de parte de los árbitros, teniendo la herramienta del VAR”.