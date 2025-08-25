“Es una vergüenza para nuestro país que don Miguel Ángel Rodríguez deba presentarse a juicio 24 años después de iniciada la causa”, manifestó Cristian Arguedas, abogado del exmandatario.

Rodríguez enfrentará nuevamente el proceso judicial a partir de este lunes, junto a otros seis imputados, por el caso conocido como reaseguros del INS-PWS (Instituto Nacional de Seguros).

“Esto ocurre porque la Sala Constitucional determinó que se le vulneró el derecho a una justicia pronta y cumplida”, añadió Arguedas.

El expediente está vinculado al presunto pago de $2,1 millones por parte de exfuncionarios públicos a la reaseguradora londinense PWS, entre 1998 y 2002.

En 2013, se dictó sobreseimiento, pero el Ministerio Público lo revocó en julio de 2014. Ese mismo año, se volvió a sobreseer a los acusados.

Para 2015, se ordenó la apertura del juicio, pero en 2016 se anuló la resolución. En 2018, el caso fue apelado y en 2021 no se pudo realizar el debate debido a la pandemia de COVID-19.

“Hace casi tres años, el Tribunal Penal declaró que el proceso estaba totalmente viciado, según lo señalado por la Sala Constitucional. Sin embargo, ahora enfrentamos un juicio sobre un expediente irregular. A don Miguel se le debe absolver porque no tiene ninguna implicación en los hechos”, agregó el defensor.

Las acusaciones incluyen presuntas comisiones y pagos de viajes realizados por empresas corredoras en 2001 a funcionarios que habrían formado parte del gobierno de Rodríguez. En este proceso también figuran como imputadas personas con los apellidos Zawadzki, Acuña, Cordero, Bonilla, Corrales y Lara.