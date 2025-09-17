Desde que Herediano juega en el Estadio Carlos Alvarado, Saprissa ha visitado el recinto en 5 ocasiones. La estadística es clara: 5 derrotas para los morados.
Ayer en conferencia de prensa previo al juego entre florenses y morados, Vladimir Quesada atendió a la prensa, donde fue consultado si ganar por lo menos un punto era bueno para Saprissa. Ante la consulta, el DT morado aseguró que él no piensa en más que ganar, ya que se crió en una institución ganadora.
“En mi vida nunca he pensado en empatar o perder, a mí me criaron en una familia de ganadores, aquí muy cerquita, a 600 m del estadio. Me seguí formando en esta familia, donde mis entrenadores, junto con don Ricardo (Saprissa) y ex jugadores, me enseñaron eso. Yo nada más pienso en ganar, no puedo pensar en que un punto para nosotros es bueno“, dijo.
A pesar de no haber obtenido ni siquiera un punto en Santa Bárbara, Vladimir asegura que tiene material para hacerle daño al cuadro rojiamarillo.
“Vamos a tratar de ir a hacer las cosas bien y ganar. Nos va a dificultar hacer las cosas, pero nosotros también vamos a dificultarle las cosas a ellos. Cuando pensamos en un buen resultado, es siempre en ganar”, expresó.
Saprissa buscará su primera victoria en el Carlos Alvarado a partir de las 8 p.m., donde podrá disfrutar la previa a partir de las 7 p.m. en Acción 360 por Extra TV desde el mismo recinto.