Tras hacerse pública una denuncia por presunto abuso sexual contra una menor de edad, el diputado Fabricio Alvarado, electo por el partido Nueva República, pidió a sus seguidores no caer en lo que calificó como un intento de “campaña sucia”.

“Sé que quienes actúan con mala intención para dañarme a mí, a mi familia y a Nueva República no descansarán. Pero sepan que nosotros tampoco. Seguiremos dando lo mejor, con la ayuda y la fuerza que vienen de Dios y sus oraciones, confiados en que él nos puso donde estamos para cumplir un propósito. A ustedes, gente buena que nos ha apoyado durante años a pesar de los ataques y mentiras, les pido orar mucho”, manifestó el legislador en un video difundido en sus redes sociales. Según publicó el medio Amelia Rueda, el caso habría ocurrido en 2006, cuando Alvarado tenía 32 años y se desempeñaba como periodista.

La víctima, en ese entonces de 13 años, sería hija de la pastora de la iglesia a la que el hoy diputado asistía.

En una nueva declaración pública, Alvarado reiteró su inocencia y aseguró que continuará con su labor política.

“Aquí seguimos, con la frente en alto. Mientras a nuestro alrededor se gesta toda clase de campañas sucias, nosotros seguiremos ofreciendo las mejores propuestas para gobernar y la mejor fórmula para ganar las elecciones”, expresó.

Esta es la segunda denuncia por presunto abuso sexual que enfrenta el diputado. La Fiscalía General de la República confirmó que ambos casos se investigan bajo un mismo expediente judicial, aún en trámite.