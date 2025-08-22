El expresidente Luis Guillermo Solís cambió de opinión sobre la figura de extradición de costarricenses.

Esto porque durante su gobierno, se oponía a esta posibilidad, indicando que podía ser usada para revanchismos políticos.

Así lo dio a conocer en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en la Asamblea Legislativa.

“En los últimos años, he reconsiderado esa posición porque me parece que en estos momentos a lo poco que le tienen miedo estos narcotraficantes es pasar el resto de sus días en una cárcel de los Estados Unidos”, dijo.

Fotografía Randall Sandoval

Por este motivo, señaló que en la actualidad apoya la figura de la extradición para cualquier persona que “justificadamente lo amerite”.

El exmandatario costarricense dijo que si cambio de criterio no se debe solo a la solicitud de extradición de Celso Gamboa.