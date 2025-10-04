La Concacaf ya definió días y horas para la fase de semifinales de la Copa Centroamericana a la que accedió Liga Deportiva Alajuelense.

Es así como le toca abrir en casa, el estadio Alejandro Morera Soto, donde el jueves 23 de octubre recibe al Olimpia de Honduras a las 8 de la noche.

El juego de vuelta queda para el 30 de octubre en el estadio José de la Paz Herrera, el “Chelato” Uclés, pactado para las 8:30 p.m.

En la otra semifinal Real España recibe a Xelajú el 22 de octubre, a las 8 p.m. en el estadio Francisco Morazán. La vuelta queda para el 29 del mismo mes en el estadio Cementos Progreso. Inicia a las 8 p.m.

Cartaginés a repechaje de torneo que sí importa

Pese a quedar fuera de la Copa Centroamericana, al perder con Olimpia por marcador global de 5 a 2, el Club Sport Cartaginés todavía tiene posibilidad de competir en Copa de Campeones de la Concacaf.

Para eso se ha establecido un repechaje, al que llaman en la confederación “Play in”. Los clubes involucrados son Cartaginés, Motagua de Honduras y los panameños Sporting San Miguelito y Plaza Amador.

Los brumosos abren en el estadio José Rafael “Fello” Meza Ivancovich el martes 21 de octubre a las 8 de la noche. Al día siguiente los panas de San Miguelito y Plaza Amador juegan a las 7 p.m. en el estadio Universitario.

Los juegos de vuelta quedan para 28 y 30 de octubre. En el primer enfrentamiento Motagua es casa ante el cuadro de la Vieja Metrópoli, en el “Chelato” Uclés, a las 8 p.m.

Luego Plaza Amador recibe a los rojinegros de Sporting a las 6 y 45 minutos de la tarde.