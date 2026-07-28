El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, calificó de irresponsable a la persona que ingresó a la casa donde se detuvo a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, para grabar un video para “Tik Tok”.

En entrevista para el programa radial “Desde Buena Mañana” del Extra Radio, Soto señaló que este tiktoker se expone al realizar este tipo de videos.

El jerarca del OIJ señaló que hay dos consecuencias, una desde el punto de vista jurídico y otra por la integridad de la persona, que se expone a alguna represalia de los miembros de la banda de Arias.