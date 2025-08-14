Guatemala será la sede del Segundo Encuentro Latinoamericano de Futdown y en el competirán dos equipos costarricenses. Uno es el Team Down, el cual pertenece a la Asociación Deportiva Team Down y será el debut de la Selección Futdown del programa Olimpiadas Especiales Costa Rica.

El torneo reúne a equipos de México, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y Perú. El él los atletas con Síndrome de Down buscarán los primeros lugares. La sede será el Domo de Ciudad de Guatemala arrancando. Las actividades van del lunes 18 de agosto al jueves 21 del mismo mes. Los partidos serán a doble jornada, mañana y tarde, para aprovechar al máximo a todos los equipos.



Ellos son el Team Down.

“Nos sentimos muy contentos de esta nueva oportunidad para los chicos, que sigan teniendo ese roce internacional, pero sobre todo que sigan demostrando sus habilidades y compartiendo con otros atletas de diferentes partes de Latinoamérica. Agradecemos al Programa Olimpiadas Especiales por el apoyo que le está dando a los dos equipos”, afirmó Alexander Loría, presidente de la Asociación Deportiva Team Down, organización conformada para una mayor participación de la población Síndrome de Down en actividades deportivas.