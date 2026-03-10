A esta multa se exponen los conductores que realicen giros en U

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) detalló la multa a la que se exponen los conductores que realicen giros en U o a la izquierda en zona prohibida.

La multa corresponde a ¢363.000 y acumula 6 puntos en la licencia.

Según el Mopt, en el primer bimestre del año ya se registran 167 multas. Esta sanción obliga a infractores a realizar un curso de reeducación vial presencial, y ganarlo, para poder renovar la licencia.

En promedio, se hacen tres sanciones al día, de acuerdo con las autoridades.