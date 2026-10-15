A esta hora prevén reabrir la Ruta 27 tras mortal choque

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

La Ruta 27 permanece completamente cerrada la mañana de este jueves, debido a un accidente de tránsito que dejó un conductor fallecido y dos personas gravemente heridas, en el sector de Atenas, cerca del peaje de Turrúcares.

De acuerdo con el reporte del Benemérito Cuerpo de Bomberos, la colisión entre dos vehículos livianos ocurrió aproximadamente a las 3:25 a. m., cerca de un kilómetro después del peaje de Turrúcares, en sentido hacia Alajuela.

En total, tres personas resultaron afectadas. Uno de los conductores murió en el lugar, mientras que las otras dos personas fueron trasladadas en condición crítica al Hospital del Trauma.

Juan Barrantes, oficial de Tránsito que atiende la emergencia, indicó que el cierre de la carretera se realizó alrededor de las 4:00 a.m. y que, de acuerdo con la previsión inicial, esperan habilitar el paso cerca de las 8:30 a. m., siempre que las labores en la escena lo permitan.

En el sitio se encuentra personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), encargado de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo, mientras que los oficiales de Tránsito coordinan las labores en carretera.

Mortal accidente en la Ruta 27. Foto: Anthony Castro.

Según la versión preliminar brindada por el oficial, el accidente habría ocurrido cuando uno de los vehículos realizó un posible falso adelantamiento y colisionó de frente contra el automóvil que circulaba en sentido contrario. Las circunstancias deberán ser determinadas mediante la investigación.

El cierre mantiene una importante congestión vehicular en ambos sentidos de la ruta. Como vías alternas, Tránsito recomendó utilizar Atenas y Pan de Azúcar, así como Turrúcares y La Garita, según el sentido de circulación.

Las autoridades solicitan a los conductores tomar previsiones y mantenerse atentos a la información oficial sobre la reapertura de la vía.