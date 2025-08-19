Con corte al 30 de junio de 2025, la Contraloría de Derechos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública (MEP) reportó 714 casos de bullying en los centros educativos del país.

La cifra corresponde a los primeros 106 días del curso lectivo, lo que representa un promedio de 7 denuncias diarias desde que iniciaron las clases en el presente año.

Eso no es todo. Según el Colegio de Profesionales en Orientación (CPO), el MEP cuenta en promedio con un orientador por cada 400 estudiantes.

La situación preocupa aún más en medio de la ola de violencia que atraviesa el país y que también golpea a escuelas y colegios.

Mónica Barquero, vocera del CPO, lamenta que en muchos casos un solo orientador deba asumir los problemas de cientos de estudiantes.

Según explicó, actualmente hay 1.748 docentes en esta especialidad y, de los cerca de 7.000 centros educativos de primaria públicos, apenas 428 cuentan con este servicio.

La falta de este servicio repercute directamente en los estudiantes, quienes son los principales afectados, ya que el bullying escolar va en aumento.

Según estadísticas de la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP, desde el primer trimestre de 2023 hasta el segundo trimestre de 2025 se han reportado 3.871 casos de acoso o algún tipo de violencia escolar.

Los expertos en salud mental coinciden en que el aumento de casos de bullying no puede ser interpretado solo como cifras aisladas; refleja un problema profundo en la gestión de la violencia dentro de las escuelas.

Ingrid Naranjo, psicóloga y especialista en prevención de las violencias, asegura que la mayoría de los orientadores no puede atender la cantidad de casos que se presentan diariamente, y que los equipos interdisciplinarios carecen de psicólogos suficientes para dar seguimiento a las secuelas del acoso.

Esto genera que tanto las víctimas como los agresores queden sin el acompañamiento adecuado, perpetuando patrones de violencia.

Además, explica que los protocolos existentes no contemplan la reinserción de la víctima ni el tratamiento de los agresores para evitar estigmatizaciones, lo que reduce la eficacia de las medidas.

“Si esas duplas no existen y los orientadores no dan abasto, la población estudiantil queda desprotegida”, señaló.

La especialista también advierte que muchos docentes desconocen cómo aplicar los protocolos y se ven obligados a intervenir sin la preparación necesaria, lo que afecta la efectividad de la prevención y la atención emocional en el aula. Esto contribuye a que la violencia continúe, incluso cuando se reporta oficialmente.

Eventual crecimiento

Según Naranjo, si se mantiene la tendencia actual, los casos podrían aumentar entre un 20% y un 40% al final del curso lectivo.

Destaca que esta situación no solo es un problema educativo, sino de salud pública, porque impacta directamente en la estabilidad emocional de toda la comunidad escolar.

La especialista asegura que para reducir la violencia es necesario fortalecer la presencia de profesionales en cada centro educativo, capacitar a los docentes y garantizar recursos para la prevención y el acompañamiento emocional de los estudiantes.

“Sin estas acciones, los protocolos seguirán siendo insuficientes y los estudiantes continuarán expuestos a riesgos que afectan su desarrollo integral”, señaló.

Por último, explica que abordar el bullying requiere más que medidas normativas: implica un compromiso del sistema educativo, con recursos, capacitación y seguimiento constante.

“Si no se toman medidas urgentes, estas cifras seguirán en aumento y comprometerán la estabilidad emocional y en el peor de los casos, la vida de muchos estudiantes”, concluyó la especialista.