Los costarricenses Sherman Guity y Melissa Calvo competirán este fin de semana en el Mundial de Para Atletismo 2025 que se corre en Nueva Delhi, India. Guity, competirá esta noche, a partir de las 11:26 p.m., en la semifinales de los 200 m. Sherman busca su segunda medalla en este mundial, tras conseguir la de bronce en la Gran Final de los 100 m, resultado que lo mantiene como una de las principales figuras del certamen.

Melissa Calvo lo hará en la final de los 400 m, pero será mañana a las 7:15 a.m. Calvo ya había competido en los 100 m, donde finalizó en el octavo lugar, mientras que en los 200 m logró la sétima posición, alcanzando además un récord nacional, lo que confirma su crecimiento y gran proyección internacional.