La Sele derrotó 4 a 1 a Nicaragua y recobra vida en la eliminatoria. Sin embargo, el marcador abultado no nos debe segar. El exjugador y ahora técnico Mauricio Montero la tiene clara y así lo dijo al programa Acción 360 de Extra TV.

“A mí no me gusta el accionar, ni el juego que tiene la selección, porque antes del gol estaba complicada la situación. Después nos empataron en una jugada donde no se puede dar libertad. Hay aspectos que se deben tomar en cuenta y trabajarlos para que estos dos partidos sean perfectos y saquemos los 6 puntos”, aseguró.

Pero deja claro que los pinoleros nos ayudaron. “El portero de Nicaragua no jugó un buen partido y nos ayudó mucho al cometer errores garrafales. Uno no debe segarse y decir que metimos cuatro goles y estamos enrumbados. No. Hay que trabajar y mejorar cosas, día a día”.

Menciona que fue error de todos hacer un cambio generacional abrupto y valora el aporte de los de más años. “No es Miguel, el que se equivocó, fuimos todos porque tratamos de hacer un cambio muy duro de puros jóvenes y en el fútbol los jóvenes ganan partidos, pero los veteranos ganan campeonatos. Se vio ahora el manejo de la selección totalmente diferente, con estos referentes que hacían falta antes de que pasaran las cosas. Esos jugadores tenían que estar en la Selección. Que jueguen o no jueguen es otra cosa, pero te dan un manejo, consejo los despabilan dentro de la cancha, les dicen cosas, los levantan al tener un error. Solo la gente que ha rodado y comido zacate lo puede hacer. En una selección o equipo donde todo el mundo es parejo bueno o malo no hay jerarquía que respetar. Si les habla Kendall, Keylor o Borges ellos sienten algo diferente, porque han pasado por esas situaciones y acogen el consejo o regaño”.

Hubiera deseado tener a Celso en la cancha. “Sí hizo falta porque es un manejo diferente. La selección se pudo haber visto mucho mejor con más manejo. No estuvo en la cancha por lesión, pero si estuvo en el camerino antes y después de los partidos. Ayuda a decir que si vamos ganando no nos volvamos locos, que no hagamos tonteras y estemos juntitos o que si se pierde una pelota no pasa nada. El manejo en el terreno de juego hubiera sido diferente”.