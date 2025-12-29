A cerrar el año sudando en la San Silvestre

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un total de 5.000 atletas lo darán todo en la edición 2025 de la Carrera San Silvestre, la cual es muy significativa, pues se corre el 31 de diciembre. Para los amantes de las carreras pedestres es la mejor forma de cerrar el año, agradeciendo por poder hacer ejercicio. También se puede ver como el inicio de un 2026 con buenos propósitos y mantenerse sano.

Por lo regular siempre han participado 5.000 atletas, pero por la pandemia la cantidad de asistentes disminuyó. Esta ocasión vuelven los 5.000 competidores

La salida está programada para las 7 a.m. de la Tienda Runners en Pavas. Llegará al mismo lugar después de 5 y 10.4 kilómetros.

Isaac López, el organizador, revela la importancia de dicha prueba. “Es el 31 y es una transición entre cerrar el año y empezar el otro. Es una carrera que nos permite dar un agradecimiento y celebrar con deporte.

Es un evento muy consolidado y hay mucha participación de generaciones nuevas que entran al deporte. Hay crecimiento en las damas, por ejemplo. Es gente de todas las provincias, de todo el país corriendo”.

Recomiendan a quienes lograron inscribirse que disfruten la competencia. “Que la pasen bien, porque del orden, la hidratación, el cierre de carreteras y toda la organización nos encargamos nosotros. Queremos revivir la fiesta del 31”, dijo López.