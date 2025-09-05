Managua.- Del pinolillo al agua dulce, pasando por el gallo pinto. Dos países cercanos, con muchas similitudes y una historia cultural entrelazada.

Nicaragua y Costa Rica se enfrentan esta noche, a partir de las 8:00 p.m., en el Estadio Nacional, ubicado en Managua. Es un duelo que ha generado gran expectativa a ambos lados de la frontera. El encuentro forma parte de la recta final de la eliminatoria mundialista rumbo a la cita del orbe que se celebrará en Norteamérica en el año 2026. Será un cara a cara entre Miguel “El Piojo” Herrera y Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa.

A tener mucho cuidado

Desde el campamento tico tomaron previsiones. Los jugadores han advertido que será un duelo muy exigente. El propio portero Keylor Navas señala que espera un partido complicado.

Comencemos por la cancha: es sintética y no se encuentra en las mejores condiciones. Hay que considerar tanto la superficie como el comportamiento del balón. Los futbolistas deben llegar con el calzado adecuado para evitar molestias en piernas y espalda.

Pero eso no es todo: también está el ambiente. El estadio estará a reventar, con las 17 mil entradas completamente agotadas. Y es que los locales no tienen nada que perder. Se sabe que los pinoleros lo dejarán todo en busca de un golpe deportivo ante el más grande de la región.

¿Y la parte deportiva?

No se trata solo de entusiasmo o de “meter pata”, como algunos suelen decir. A nivel estratégico, técnico y táctico, Nicaragua ha mostrado un crecimiento notable. Hay motivos evidentes para afirmarlo. La dirigencia local ha sabido aprovechar la experiencia de entrenadores extranjeros y nutrirse de sus conocimientos. Entre los nombres destacados están Henry Duarte y los hermanos José y Diego Giacone.

Sus clubes también invierten más en infraestructura, y el Gobierno de la República aporta fondos para el desarrollo del deporte.

Además, permiten la publicidad de bebidas alcohólicas en eventos deportivos, lo que genera recursos adicionales para salarios, implementos e instalaciones.

Y como cereza sobre el pastel: muchos esperan ver de cerca a Keylor Navas. Para los locales, el sueño es marcarle un gol al portero de las tres Champions.