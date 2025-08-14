No queda otra opción que ganar. Ni el empate, mucho menos la derrota, son viables esta noche para el Club Sport Cartaginés, que se enfrenta al Motagua de Honduras en el Estadio Nacional “Chelato” Uclés de Tegucigalpa, por la jornada 3 de la Copa Centroamericana.

Sembrado en el grupo C de la competición, Cartaginés está obligado a conseguir los tres puntos contra el equipo hondureño, que llega como líder del grupo, donde también compite el Saprissa.

“Sabemos que es un partido difícil para nosotros, complicado. Es un equipo importante en Honduras, en CONCACAF lo viene haciendo muy bien, pero nosotros debemos tratar de proponer lo nuestro, para sacar un resultado positivo, en un partido clave”, comentó Andrés Carevic, técnico brumoso.

¿Qué pasa si Cartaginés gana?

De conseguir la victoria, los brumosos sumarían sus primeros 3 puntos. Aunque aún estarían a tres unidades de Motagua y Saprissa, tendrían la ventaja de cerrar la fase de grupos con dos partidos en casa: ante el Verdes de Belice (miércoles a las 8:00 p.m.) y el Independiente de Panamá (martes 26 de agosto a las 6:00 p.m.). Por su parte, Motagua solo tendría pendiente la visita a Tibás para enfrentar a Saprissa.

Pero el panorama se complica si empata o pierde. Motagua se alejaría aún más en la tabla de posiciones, y prácticamente solo uno de los equipos ticos podría avanzar a la siguiente ronda: Cartaginés o Saprissa.

El partido entre Motagua y Cartaginés iniciará a las 8:00 pm e irá por la señal de ESPN.