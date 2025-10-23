A Carevic lo salvó su pupilo

Si el Club Sport Cartaginés tiene opciones reales de meterse a Copa de Campeones, es gracias a Geancarlo Castro, quien se convirtió en el héroe brumoso ante Motagua.

“Sabía que era un partido complicado, que a la hora del cambio tenía que llegar a revolucionar. Se me dio la anotación, pero estoy más feliz por el trabajo del equipo, todos corrieron y se esforzaron”, dijo Castro tras terminar el partido.

Geancarlo realizó su debut en la primera división en el año 2019 con la Liga Deportiva Alajuelense, bajo el mando de Andrés Carevic, su hoy técnico en Cartaginés.

“Siempre he tenido muy buena relación con el profe. También le agradecí cuando estuve en la Liga, todo lo que me enseñó, y le agradecí cuando me trajo al Cartaginés. Sabía que venía a una institución, con un técnico exitoso”, mencionó el polivalente jugador.

Castro llegó este mismo torneo al Municipal Liberia, pero en los últimos días de mercado salió la opción de defender el escudo blanquiazul. Me llamó mi agente, se puso en contacto conmigo, me dijo de esta oportunidad, y al final se dio.

Igualmente le agradecí a la gente de Liberia, no salí mal, entonces estoy agradecido con todo lo que me dieron allá”, explicó.

El pupilo de Andrés Carevic tiene sed de revancha, ya que había sufrido una lesión que le había impedido participar en los últimos meses. Sin embargo, llega con hambre. “Venía de una lesión que tuve en Liberia, talvez no tenía el chance, me estaba preparado físicamente para recuperarme para dar lo mejor de mí y estar a disposición del cuerpo técnico”.

Mientras tanto, aunque Carevic no habla de individualidades, elogió el nivel de Geancarlo Castro. “Llegó sobre la marcha, se estaba recuperando de una lesión, de a poco se fue integrando. Lo conozco y lo tuve desde muy chico en la Liga, sé las características y lo que puede dar, lo importante es que vaya agarrando ritmo nuevamente”, dijo el DT de Cartaginés.

Geancarlo Castro sumó a penas sus primeros minutos con la casaca blanquiazul.