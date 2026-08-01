¡A caballo hacia el podio!

La delegación costarricense continúa sumando alegrías en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El equipo nacional de adiestramiento (dressage) conquistó la medalla de bronce por equipos, tras finalizar con una puntuación de 384.000.

Costa Rica solo fue superada por México, que se quedó con la medalla de oro al registrar 396.758 puntos, y Colombia, que obtuvo la plata con 392.882.

El conjunto tricolor dejó atrás a República Dominicana y Guatemala para asegurar un lugar en el podio.

El equipo estuvo conformado por los binomios Nicole Acosta López y Cali, Gloriana Herrera Arauz y Monique, Michelle Batalla Navarro y Cortez, además de Ronald Mauricio Masís Mejía y Arlequín VII.

Más allá del bronce, el resultado tiene un significado especial para la equitación costarricense, ya que permitió asegurar la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, consolidando el crecimiento de esta disciplina a nivel regional.