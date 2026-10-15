Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El futbolista del Club Sport Cartaginés y seleccionado nacional de Costa Rica, Carlos Barahona, fue detenido la madrugada de este miércoles en su vivienda, situada en Oreamuno de Cartago, por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante una serie de allanamientos.

Las autoridades detuvieron al deportista, de 24 años, como parte de una investigación por presuntos delitos de extorsión vinculados con préstamos de dinero conocidos como “gota a gota”. Los operativos se ejecutaron en Guadalupe y en Tejar de El Guarco, ambos en la provincia de Cartago.

La detención de Barahona Jiménez se produjo tras un periodo de vigilancia por parte de los agentes judiciales, durante una concentración para una serie de partidos de la Selección Nacional de Costa Rica.

Según el OIJ, el jugador estaría relacionado con una célula dedicada a prestar dinero a personas interesadas en obtener algún tipo de crédito y que estaría vinculada directamente con la organización criminal conocida como “Los Gery”.

La modalidad de préstamos “gota a gota” suele ofrecerse de manera informal y con intereses elevados para quienes solicitan el crédito. En ciertos casos, los cobros se acompañan de amenazas o agresiones cuando las personas no pueden cumplir con los pagos.

Foto: SergIo Espinoza.

De acuerdo con Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, las investigaciones comenzaron en abril de este año, luego de una denuncia presentada por una presunta víctima de estas actividades de cobro.

“Se logró identificar a cuatro personas: una de apellido Duarte, una de apellido Barahona, otra de apellido Artavia y de apellido Aguilar, de entre 18 y 40 años de edad aproximadamente”, explicó Muñoz.

Entre los bienes decomisados en la vivienda del futbolista figuran municiones, droga e incluso un pasamontañas negro, confiscado como parte de los indicios.

“Logramos decomisar municiones de arma de fuego, una cantidad de marihuana que tenía una de las personas detenidas, un vehículo de alto valor económico (alta gama) de una marca muy reconocida que era usado por el grupo criminal, así como algunos otros dispositivos electrónicos como pantallas de televisión de último modelo”, señaló el subdirector interino del OIJ.

¿Cuál era el supuesto rol de Barahona?

De acuerdo con las pesquisas, se trataría de un grupo criminal investigado por conformar una asociación dedicada a realizar cobros, en la que cada integrante desempeñaba distintas funciones.

Aparentemente, el líder del grupo era el detenido de apellido Duarte, quien disponía del dinero para realizar los préstamos “gota a gota”. El origen de los fondos destinados a esta actividad ilícita está bajo investigación.

“Estamos investigando la procedencia del dinero que él estaba prestando. Parece que desde hace bastante tiempo atrás, su actividad económica formal era peluquero. Sin embargo, por las cantidades de préstamos a las que podía estar accediendo, posiblemente había otra actividad de fondo que ya está siendo sujeta a investigación”, destacó Muñoz.

En cuanto a Barahona, el OIJ sospecha que fue quien contactó a la víctima denunciante con el cabecilla de la estructura e intercedió para que le otorgaran un préstamo por una suma millonaria.

Foto: Sergio Espinoza.

Posteriormente, los agentes presumen que el futbolista habría iniciado las acciones de cobro presuntamente extorsivas para obligar a la víctima a pagarle a la organización.