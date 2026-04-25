98% de incendios forestales son causados por acción humana

Costa Rica registra 85 incendios forestales y el 98% son causados por acción humana, ya sea por negligencia o de forma intencional, según datos del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), lo cual aumenta la necesidad de fortalecer una conciencia ambiental.

En total, se registran 2.505 hectáreas afectadas dentro de Áreas Silvestres Protegidas y 1.649 hectáreas fuera de estas, lo cual evidencia un impacto significativo de los incendios tanto en ecosistemas protegidos como en terrenos aledaños.

Oscar Mora Montero, Coordinador del Programa Nacional de Manejo del Fuego SINAC.

La zona de conservación Tempisque contabiliza la mayor afectación, ya que en 26 incendios dañaron más de 1.400 hectáreas dentro de áreas protegidas.

Asimismo, uno de los sitios que presenta más incendios a la fecha es el Área de Conservación Guanacaste, con 31 incidentes.

Las autoridades hacen un llamado a la población a evitar quemas, fogatas y cualquier actividad que pueda provocar incendios, especialmente durante la época seca.