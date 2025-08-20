Un descuido al volante o una decisión imprudente en actividades de riesgo puede tener consecuencias fatales. En Costa Rica, los homicidios culposos muertes ocasionadas sin intención, pero por falta de deber de cuidado se castigan con penas que van desde seis meses hasta seis años de prisión.

Sin embargo, cuando el responsable conduce bajo los efectos del alcohol o de drogas, la sanción aumenta y puede alcanzar hasta 10 años de cárcel.

Además, los jueces tienen la facultad de imponer medidas adicionales, como la inhabilitación para conducir o el impedimento de ejercer una profesión relacionada con la actividad riesgosa.

De acuerdo con el Ministerio Público, la mayoría de los homicidios culposos ocurren en las carreteras, donde representan entre el 94% y 96% de los casos registrados cada año.

Otras situaciones, menos frecuentes, incluyen malas prácticas médicas o incumplimiento de protocolos en actividades industriales.

El fiscal Omar Jiménez, especialista en capacitación del Ministerio Público, destacó que estos procesos requieren pruebas técnicas y periciales de alto nivel. “Reconstrucciones de hechos, análisis de cámaras y peritajes científicos son esenciales para determinar cómo ocurrió el hecho y quién incumplió con su deber de cuidado”, explicó.

La recomendación de las autoridades es clara: conocer y respetar las normas de tránsito, evitar conducir bajo efectos de sustancias y tomar todas las medidas de prevención al realizar actividades de riesgo.

Retos institucionales

• Alto volumen de casos: entre 200 y 500 expedientes por año, lo que exige gran capacidad de respuesta.

• Escenas complejas: la mayoría ocurren en carretera, con condiciones adversas para la recolección de pruebas.

• Coordinación interinstitucional: requiere acción conjunta de OIJ, Policía de Tránsito, peritos y fiscales desde el primer momento.

• Exigencia técnica: necesidad de pruebas científicas y periciales de alto nivel para reconstruir hechos y determinar responsabilidades.

Cifras de los hechos en Costa Rica

• 94% – 96% de los homicidios culposos ocurren en carretera.

• Cada año ingresan entre 200 y 500 casos al Ministerio Público.

• La mayoría están relacionados con accidentes de tránsito.

• Otros escenarios menos frecuentes: Malpraxis médica e incumplimiento de protocolos industriales.



¿Qué es un homicidio culposo?

• Homicidio culposo: ocurre cuando una persona causa la muerte de otra sin intención, pero por negligencia, imprudencia o incumplimiento del deber de cuidado.

Ejemplo: un conductor que se pasa un alto y provoca un accidente mortal.

• Homicidio doloso: la muerte es causada de manera intencional y voluntaria por el autor.

Ejemplo: un ataque armado planificado o un apuñalamiento con intención de matar.

En el culposo no existe voluntad de matar, pero sí responsabilidad penal por haber generado el riesgo que terminó con la vida de la víctima.