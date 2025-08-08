Un total de 96 centros educativos a nivel nacional tienen orden de cierre inmediato y más de 500 operan con decisiones parciales debido al deterioro de su infraestructura, según advirtió el diputado liberacionista Geison Valverde, representante de la provincia de Limón.

Valverde responsabiliza directamente al Ministerio de Educación Pública (MEP) por no ejecutar los recursos disponibles, permitir atrasos injustificados y mantener un sistema paralizado por trámites burocráticos.

“El capital humano se nos está yendo. No tienen las condiciones pedagógicas ni de infraestructura para desarrollarse como personas de bien. Es una generación que no va a tener las condiciones para ser competente”, comentó el legislador a Diario Extra.

Los centros afectados, en muchos casos, ya no funcionan en sus instalaciones. Sus estudiantes fueron reubicados en salones comunales, iglesias o espacios improvisados, mientras las obras de reparación o reconstrucción permanecen estancadas.

Valverde calcula que más de 3.000 estudiantes estarían fuera de aulas formales como consecuencia de estos cierres.

De acuerdo con el legislador, los fondos existen, pero no se ejecutan. En muchos casos, el dinero ya está depositado en las juntas de educación o en la Caja Única del Estado. Sin embargo, la ausencia de decisiones técnicas oportunas, la rotación constante de ingenieros asignados y la falta de autorizaciones por parte del MEP impiden que los proyectos avancen.

“La plata está, pero no hay capacidad de gestión. El MEP no tiene visión ni una política pública seria para mantenimiento. Construyeron mucho en gobiernos pasados, pero ahora no le dan ni seguimiento ni cuido a esas estructuras”, reprochó Valverde.

Presenta oficio

Por otra parte, el verdiblanco presentó el oficio AL-FPLN-53-GVM-141-2025, en el cual denunció la falta de intervención, atrasos injustificados y el incumplimiento de plazos por parte del MEP y la DIE en múltiples centros educativos.

En el documento, el congresista exigió respuestas claras y plazos concretos para atender al menos 14 centros educativos, incluyendo escuelas como Barra del Tortuguero, San Antonio, San Bosco, La Victoria, Los Ángeles, y liceos como el de Tortuguero, San Carlos de Pacuarito y el CINDEA Guácimo, pues asegura que ninguna ha sido intervenida

“Hay centros con todo en regla para iniciar obra: financiamiento, estudios, permisos pero nada pasa. Se cambia al ingeniero y se vuelve a empezar. Así llevamos años”, añadió.

Valverde aseguró que, de no tener respuesta, interpondrá un recurso de amparo.

Este medio consultó al MEP su posición, no obstante, al cierre de esta edición no hubo respuesta.