959 mil turistas ingresaron la país vía aérea

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El turismo por la vía aérea alcanzó las 959 mil personas en los primeros tres meses del 2026, de acuerdo con las cifras presentadas por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Al sumar los ingresos por la vía terrestre y marítima, la cifra supera el millón de extranjeros en territorio nacional.

“Crecer solo por crecer no debe ser el fin último de la estrategia país. Nosotros debemos pensar en atraer turistas que tengan la posibilidad de disfrutar lo que ofrecemos como destino, que tengan estadías más largas y un gasto mayor. Además de redistribuir mejor los productos en todo el territorio nacional. Hay áreas que todavía no estamos explotando”, comentó William Rodríguez, ministro de turismo.

El ICT destacó el desempeño del primer trimestre después de que en el 2025 se presentaran disminuciones en el arribo de turistas al país. Además, Costa Rica ha registrado un crecimiento en la visitación durante los últimos seis meses de forma consecutiva. Los principales mercados emisores se mantienen en América del Norte y Europa que sostienen aumentos superiores al 12%. Estados Unidos contabilizó 546 mil personas, mientras que Canadá y México aportaron 146 mil y 23 mil turistas, respectivamente.

“Esto se da en un entorno complicado, una situación geopolítica incierta con costos de combustibles al alza y eso conlleva medidas por parte de las líneas aéreas en ciertos aspectos, no solo el incremento del costo de los boletos. Tenemos que seguir enfocados para que esos números sigan siendo positivos”, agregó el jerarca.

Los ingresos por turismo en el 2025 superaron los $5.500 millones, con crecimiento interanual de $110 millones.