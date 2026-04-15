Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Un total de 94 cámaras de videovigilancia en 33 puntos de La Fortuna buscarán reforzar la seguridad del distrito las 24 horas del día.

Con una inversión inicial de $380 mil por parte de la Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna (ADIFORT), la Policía Municipal de San Carlos monitoreará las siguientes localidades:

El Tanque

Z13

Puente El Salto

Intersección del tránsito

La entrada a Agua Azul

Inmediaciones de la iglesia católica de la zona.

La tarea principal de este equipo de seguridad será reducir el nivel de asaltos, dar seguimiento a los delitos como homicidios, venta de drogas y mejorar la movilidad en carretera.

De acuerdo con la ADIFORT, las cámaras son de alta calidad y poseen inteligencia artificial para detectar características de las personas, vehículos o negocios.

Keylor Castro, Policía Municipal de San Carlos.

Durante marzo, los datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) muestran que el hurto es el principal delito con 26 delitos; nueve robos y cuatro tachas de vehículos en La Fortuna de San Carlos.