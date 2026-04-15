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Un total de 94 cámaras de videovigilancia en 33 puntos de La Fortuna buscarán reforzar la seguridad del distrito las 24 horas del día.
Con una inversión inicial de $380 mil por parte de la Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna (ADIFORT), la Policía Municipal de San Carlos monitoreará las siguientes localidades:
La tarea principal de este equipo de seguridad será reducir el nivel de asaltos, dar seguimiento a los delitos como homicidios, venta de drogas y mejorar la movilidad en carretera.
De acuerdo con la ADIFORT, las cámaras son de alta calidad y poseen inteligencia artificial para detectar características de las personas, vehículos o negocios.
Durante marzo, los datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) muestran que el hurto es el principal delito con 26 delitos; nueve robos y cuatro tachas de vehículos en La Fortuna de San Carlos.