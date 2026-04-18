90 minutos jugando por el honor 

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

Óscar Ramírez, D.T. de Alajuelense

“Hernán tiene sus cositas”

¿Serán tan contundentes como en otros juegos?

Todo partido es diferente y es difícil que se repita.

Saprissa cambia de entrenador, Hernán tiene sus cositas y con los extranjeros toda la delantera la cambió. Son como dos formas de atacar y nosotros hemos hecho variantes. Los veo comprometidos y con muchos deseos. Uno saca lo que se viene con base al comportamiento de ellos.

¿Qué tal la semana larga?

Bonita, los muchachos han entrenado bien y hemos visto cosas que por el tiempo no alcanza a trabajar. El grupo se ve alegre y contento. Este tipo de partidos motivan mucho más de lo normal, dentro de lo que es el planteamiento.

¿Cómo va a ser este juego?

Los dos urgimos de ganar, ellos por el primer lugar y nosotros por ver cómo nos metemos. Será un partido abierto.

En estos clásicos un equipo a veces domina y el otro asume, pero con el gol uno se condiciona. Va a depender mucho de eso. En el partido los dos estamos necesitados. Hay momentos en que uno tiene el balón y el otro asume.

Ya el gol obliga al otro a ir al ataque con más ahínco y el otro puede defenderse. Son momentos, un partido donde los dos equipos ocupamos ganar.

¿Cuánto le aporta a Saprissa el preparador físico Marcelo Tulbovitz?

“A Marcelo lo tuve hace rato. Es una persona muy capaz y eficiente. Lo que pasa es que ahora estamos un poco más gordillos y viejos. Es un gran profesional. Para él estar en River Plate fue una gran escuela. Ahora tiene más referencia. Viene a aportar mucho”.

¿Una marca especial a Kendall Waston?

“El balón parado tiene sus pro y sus contras. Si hablamos de la altura tal vez no tenemos a alguno igual a Kendall, pero hay formas y hemos ido lidiando.

Con Saprissa hemos reducido mucho ese tema para controlarlo. Hay que pensar también en Ariel (Rodríguez), (Orlando) Sinclair y el mismo (Pablo) Arboine que va bien arriba”.

Hernán Medford, D.T. de Saprissa

“Partido de mucho orgullo”

¿Cómo están físicamente?

“Bien, lo que hicimos fue hacer rotaciones para llegar al 100%. La motivación está clara. Un Clásico siempre es motivante, son tres puntos, es un partido de mucho orgullo donde los jugadores se matan futbolísticamente en la cancha, ya la motivación ni hace falta”.

¿En qué posición jugará Fidel Escobar?

“Puede jugar en cualquiera de los dos puestos. Ya es un muchacho que está físicamente bien, sabemos que estará listo para jugar el próximo Mundial con Panamá”.

¿Los delanteros están fallando?

“El problema no es fallar, es estar en ese momento. Que un jugador falle 5 o 6 veces, quiere decir que estuvo presente, pero a veces fallamos, ya después es ir agarrando confianza para que ese promedio sea menor”.

¿Han practicado penales?

“Simplemente es de trabajarlo porque cualquiera puede fallarlos”.

¿Volverá David Guzmán?

“Todos los jugadores están bien, Guzmán está con un poco de dudas. La mayoría que estaban lesionados ya están incorporados entonces en esa parte estoy tranquilo porque hay variedad”.

¿Sabe que hace 3 años no ganan en Alajuela?

“No manejo esas estadísticas, solo de jugadores, las que me importan, las de historias no vienen al caso, lo que cuenta es el presente y es este domingo. La vida está para cambiar historias”.

¿Qué piensa de que dos jugadores suyos tomaran cerveza?

“No es normalizarlo, está claro, pero tampoco es para satanizarlo. Un muchacho que se sienta al mediodía a celebrar su cumpleaños con una cerveza… Yo no sé cuál es el problema. Todavía no entiendo. Somos demasiado moralistas. Todos tenemos que cuidarnos, pero tienen derecho a su vida privada. Mientras no se abusen no sé cuál es el problema. Es un tema de mucha moralidad. Esto es de momentos. Son cositas que no debemos normalizarlas, pero tampoco satanizarlas”.