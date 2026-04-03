A partir del 1 de abril, cerca de 90 mil personas en Costa Rica podrán retirar su Fondo de Capitalización Laboral (FCL) tras cumplir el quinquenio de ahorro. Este movimiento masivo de dinero ha puesto en alerta a las autoridades financieras por una previsible “ola” de intentos de fraude digital.

Los delincuentes aprovechan eventos masivos de entrega de fondos para intensificar el uso de correos falsos, enlaces engañosos y llamadas sospechosas con el fin de vaciar cuentas bancarias.

Las estafas se han vuelto más sofisticadas, utilizando tácticas que apelan a la urgencia o al miedo para que el usuario baje la guardia.

Los estafadores suelen suplantar la identidad de entidades financieras o de las propias operadoras del FCL.

El objetivo principal es obtener claves, códigos de verificación o inducir a realizar transferencias bajo el pretexto de “agilizar” el trámite.

“El principal aliado de los estafadores es la prisa”, afirma Sadith Céspedes Agüero, jefe de Centros de Negocio de Mucap.

La recomendación es clara: detenerse, revisar y confirmar antes de actuar.

Ninguna entidad financiera solicita información confidencial por medios no oficiales ni pide transferencias de dinero para liberar fondos.

Consejos para proteger su dinero:

Desconfíe de enlaces recibidos por SMS, WhatsApp o correo electrónico.

de enlaces recibidos por SMS, WhatsApp o correo electrónico. Nunca comparta claves o códigos, sin importar quién los solicite.

claves o códigos, sin importar quién los solicite. Evite redes WiFi públicas o dispositivos compartidos para realizar gestiones financieras.

o dispositivos compartidos para realizar gestiones financieras. Verifique siempre a través de los canales oficiales de su entidad bancaria.

Una vez que el dinero esté seguro, la recomendación de los expertos es evitar el gasto impulsivo y considerar opciones de inversión con respaldo estatal para fortalecer el patrimonio.