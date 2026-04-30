9 muertos tras choque en Bolivia

La Paz (AFP) Al menos nueve personas murieron este miércoles luego de que el bus en el que se transportaban se volcara en una carretera de Oruro, en el oeste de Bolivia, informó la policía local.

El accidente ocurrió durante la madrugada en Challacollo, un pequeño poblado ubicado a unos 240 kilómetros al sur de La Paz, en una vía que conecta la localidad de Pisiga, fronteriza con Chile, con la altiplánica ciudad de Oruro.

“Tenemos nueve personas fallecidas y 22 lesionadas o heridas, que se encuentran internadas en diferentes

hospitales de esa ciudad”, dijo el coronel Nandy Torrico, director de la

policía de tránsito local, al canal estatal Bolivia TV.

Según informaron las autoridades sudamericanas entre las víctimas mortales se reportó un bebé recién nacido, que murió al llegar a un centro médico tras ser trasladado en condición crítica.

Aunque el hecho aún se investiga, el agente dijo que se presume como causa un exceso de velocidad y el cansancio del conductor.

El conductor de 24 años, que dio negativo a las pruebas de alcoholemia, se encuentra entre los heridos, según informó la policía, quienes añadieron que presuntamente, el automóvil tenía matricula chilena.