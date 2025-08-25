Los militantes del Partido Pueblo Soberano escogieron como candidatos a diputados a nueve exjerarcas del actual Gobierno, además de dos influencers y al abogado del presidente Rodrigo Chaves.

Desde personas investigadas en el Caso Barrenador hasta figuras camaleónicas que han pasado por otras agrupaciones, el rodriguismo definió durante más de 10 horas en completo hermetismo cuáles serán las 57 fichas que buscarán llegar al Congreso con un objetivo claro: obtener mayoría parlamentaria.

“Yo no tengo ninguna posibilidad de poner a dedo a ninguna persona, yo estoy participando porque obviamente como candidata del partido quiero acompañar a los asambleístas”, señaló Laura Fernández, aspirante presidencial del oficialismo.

Pese al mensaje de la candidata, el exvicepresidente Stephan Brunner aseguró que Fernández sí actuó como negociadora para definir los lugares que ocuparían sus allegados.

“Doña Laura me llamó más o menos hace una semana y me dijo que me estaba poniendo en tercer lugar, yo le dije que estaba bien, que no había ningún problema”, reveló. Encabezando las papeletas en San José, Heredia, Limón y Puntarenas aparecen exjerarcas que renunciaron por decisión propia este año: Nogui Acosta, Marta Esquivel, Osvaldo Artavia y Royner Mora, respectivamente.

Junto a ellos figuran Brunner, Anna Katharina Müller y Esmeralda Britton en la lista capitalina, y Juan Manuel Quesada en “La Ciudad de las Flores”.

En Guanacaste lidera la exministra de Cultura Nayuribe Guadamuz, destituida por Chaves después de firmar la declaratoria de interés cultural de la marcha del orgullo LGBTIQ+.

En Alajuela fue designado José Miguel Villalobos, quien pese a ser el abogado del mandatario en el Caso BCIE, negó a Diario Extra que su postulación responda a un “favor político”.

La única figura lejana a la cúpula rodriguista es Cindy Blanco, quien encabeza la papeleta de Cartago y en las elecciones pasadas fue delegada del Partido Liberación Nacional (PLN) para José María Figueres. Aunque no lideran papeletas, destacan dos perfiles particulares: los influencers afines al Gobierno Robert Barrantes (Robert Junior) y Ariel Mora (El Profe Ariel), quienes más allá de sus comentarios en redes sociales su trayectoria política es limitada.

San José

1. Nogui Acosta Jaén

“Yo creo que hicimos un ejercicio democrático muy importante, me honran a mí y lo digo con transparencia vengo a tratar de colaborar, en todas las nóminas hay representación de todos los partidos que forman parte de la coalición, es una gran oportunidad”.

2. Kattia Mora Montoya

3. Stephan Brunner Neibig

4. Mayuli Ortega Guzmán

5. Gonzalo Ramírez Zamora

6. Anna Katharina Müller

7. Antonio Barzuna Thompson

8. Esmeralda Britton González

Alajuela

1. José Miguel Villalobos Umaña

“Yo no incidí en nada, a mí me pidieron que ocupara el primer lugar de la papeleta si la asamblea de Pueblo soberano así lo definía y así lo fue, doña Laura ha trazado las líneas generales que debemos llevar aquellos que el pueblo nos del voto”.

2. Zaira Murillo Marín

3. Gerardo Bogantes Rivera

4. Grethel Ávila Vargas

5. Wilson Jiménez Cordero

6. Kattia Ulate Alvarado

7. Fernando Obaldía Álvarez

8. Shirley Sibaja Arias

9. Manuel Morera Chaves

10. Vanessa Matamoros Salazar

Cartago

1. Cindy María Blanco González

“Soy abogada y tengo una familia normal de un estatus económico normal que lucha cada día por lo que quiere de verdad en su vida, definitivamente en este momento vengo aquí con aspiraciones para la provincia y para todo el país”.

2. Robert Barrantes Camacho

3. Yara Jiménez Fallas

4. Franklin Aguilera Calderón

5. Mauren Quirós Barahona

6. Rafael Chaves Sánchez

Heredia

1. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez

“Vinimos con todos los requerimientos, tenemos un gran compromiso por este país y por la provincia que hemos sido selecciones, ahora tenemos que empezar a trabajar ya, fuertemente, para que Laura Fernández se convierta en la presidenta de este país”.

2. Juan Manuel Quesada Espinoza

3. Kattia Jiménez Chavarría

4. Luis Alonso Pérez Jiménez

5. Melissa Villalobos Lobo

Guanacaste

1. Nayuribe Guadamuz Rosales

“Tenemos la disposición de sacar la tarea como partido de Pueblo Soberano, vamos a trabajar como Guanacaste unido para darle la continuidad a lo que ha venido haciendo oficialismo, queremos poder alcanzar esa mayoría legislativa en primera ronda”.

2. Daniel Siezar Cárdenas

3. Cindy Murillo Artavia

4. Leonardo Escobar Brais

5. Elsie Jeannette Gutiérrez Briceño

Puntarenas

1. Royner Mora Ruiz

“La ‘Perla del Pacífico’ va a tener el desarrollo que ha esperado por tantos años, en las escuelas, en la infraestructura vial, al lado de los pescadores y generando empleo para que las familias tengan siempre comida sobre la mesa”

2. María Isabel Camareno Camareno

3. Ariel Mora Fallas

4. Ana Ruth Esquivel Medrano

5. Randall Rojas Piedra

6. Ethelgive Méndez Garbanzo

Limón

1. Osvaldo Artavia Carballo

“Es un gran honor representar a una provincia con tanto potencial y con la generación de empleos que tanto se merecen. La Marina de Limón es una gran necesidad y queremos convertirlo en realidad. Basta ya de negarle a Limón los 20 mil empleos que generaría este proyecto”

2. Kristel Lizeth Ward Hudson

3. Reynaldo Arias Mora

4. Katia Calvo Cruz

5. Edgar Campbell Carr