En los primeros 2 meses de este año, la Policía de Tránsito multó a 87 conductores por utilizar parlantes de alto poder o hacer perifoneo fuera del horario permitido por ley, así lo informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

El uso de parlantes de alto poder en el vehículo y hacer perifoneo solamente es válido de 7 a.m. a 7 p.m.

“El perifoneo, pese a la tecnología, sigue siendo de gran ayuda en las comunidades para dar servicios de información sobre cortes de agua o electricidad, recolección de basura, en otros casos para que las empresas que ofrecen bienes y servicios se promocionen, así que es una actividad válida y de mucha utilidad, pero debe realizarse en apego a la legislación y bajo sanos principios de respeto al descanso y a la tranquilidad de las otras personas”, añadió Martín Sánchez, director de la Policía de Tránsito.

Por otra parte, las autoridades recuerdan que usar altoparlantes frente a centros de salud, centros educativos o templos es considerado como un irrespeto a la ley y de igual manera se aplicaría una multa correspondiente a ¢26.000.