Un estudio elaborado por el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) y la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA) reveló que el 87% de la población costarricense considera que tecnologías como la inteligencia artificial deberían estar reguladas.

En Costa Rica, actualmente no existe una legislación que regule el uso de la inteligencia artificial (IA), a pesar de iniciativas presentadas en la Asamblea Legislativa.

Entre ellas destacan el proyecto 23.771, Ley de Regulación de la Inteligencia Artificial, impulsado por la diputada Vanessa Castro del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y el proyecto 23.919, Ley para la Promoción Responsable de la Inteligencia Artificial en Costa Rica, presentado por el legislador Óscar Izquierdo del Partido Liberación Nacional (PLN).

El informe revela que, aunque un 58% de los encuestados asegura no haber utilizado nunca una aplicación basada en IA, existe una percepción generalizada de que esta tecnología requiere de controles.

En particular, los hombres mayores de 50 años y las mujeres entre los 26 y 35 años son quienes más insisten en la necesidad de regulación.

La voz experta

El abogado especialista en derecho digital, Juan Durango, aseguró a Diario Extra que Costa Rica ya se encuentra rezagada en este tema con respecto a otras regiones del mundo.

“Es necesario establecer un marco de seguridad jurídica que equilibre tanto la innovación tecnológica como la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos”, indicó.

Durango advirtió que, de no regular a tiempo, el país podría caer en una “zona gris legal” que incremente los riesgos para la ciudadanía y limite la innovación.

“Esto generaría inseguridad jurídica para los desarrolladores, las empresas y la propia administración pública, ocasionando incluso desconfianza ciudadana hacia la adopción de la inteligencia artificial”, agregó.

Entre los beneficios de contar con un marco legal, el abogado destacó el fortalecimiento de la confianza ciudadana y empresarial, la garantía de mecanismos de reparación y protección de derechos, la transparencia en el uso de los algoritmos y la promoción de una innovación responsable.

Además, subrayó que la IA ya incide en decisiones sensibles como el acceso al empleo, la salud, créditos, subsidios estatales y otros aspectos que afectan directamente a la vida de las personas. Por ello, consideró urgente que Costa Rica establezca un marco normativo que asegure un desarrollo equilibrado de esta tecnología y alineado con los derechos constitucionales.

Por otra parte, Norman Solórzano, director de Idespo, también coincidió con el jurista.

“Sí, debe regularse. Y esto se relaciona con una de las respuestas obtenidas en el estudio sobre ciencia y tecnología, respecto a si los nuevos desarrollos en estos campos deben emplearse con precaución. La mayoría de las personas indicó que sí, que deben utilizarse con precaución. Por lo tanto, en lo que respecta a la ciencia y a la inteligencia artificial, predomina la opinión de que esta tecnología debe ser regulada”, señaló Solórzano.

Más hallazgos del estudio

En cuanto al nivel de confianza que despierta la IA, la mayoría se ubica en una postura intermedia, ya que una cuarta parte de los consultados dijo tener una confianza “moderada”, mientras que un 17.7% manifestó no confiar en absoluto y apenas un 5.25% señaló que tiene total confianza.

El estudio también detalla que, entre quienes sí utilizan herramientas de IA, más de ocho de cada diez lo hacen a través de asistentes virtuales y chatbots. El resto se reparte en aplicaciones específicas (4.8%), plataformas de comunicación y redes (4.6%) y creación de textos (2.7%).

Juan Durango Abogado en derecho digital

“Si no regulamos a tiempo la inteligencia artificial caeríamos en una zona gris legal que aumentaría el riesgo hacia los ciudadanos, limitaría la innovación responsable y generaría desconfianza en la adopción de esta tecnología”.