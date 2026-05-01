El Ministerio de Salud informó que en la semana epidemiológica número 15 del 2026 existen 834 casos de dengue, de los cuales 11 fueron reportados con signos de alarma.
Los casos por provincia son los siguientes:
|Provincia
|Casos
|Guanacaste
|175
|San José
|172
|Puntarenas
|164
|Limón
|130
|Alajuela
|112
|Heredia
|48
|Cartago
|33
Siendo la provincia de Guanacaste la que más casos ha registrado, con un total de 175.
Asimismo, el Ministerio de Salud menciona que los cantones con mayor número de casos acumulados en la semana epidemiológica 15 son:
- San José 73 casos.
- Carrillo 51 casos.
- Puntarenas 47 casos.
- Pocoí 43 casos.
- Alajuela 42 casos.
- Limón 41 casos.
- Golfito 35 casos.
- Liberia 27 casos
- Alajuelita 25 casos
- Cañas 25 casos.