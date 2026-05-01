El Ministerio de Salud informó que en la semana epidemiológica número 15 del 2026 existen 834 casos de dengue, de los cuales 11 fueron reportados con signos de alarma.

Los casos por provincia son los siguientes:

Provincia Casos Guanacaste 175 San José 172 Puntarenas 164 Limón 130 Alajuela 112 Heredia 48 Cartago 33

Siendo la provincia de Guanacaste la que más casos ha registrado, con un total de 175.

Asimismo, el Ministerio de Salud menciona que los cantones con mayor número de casos acumulados en la semana epidemiológica 15 son: